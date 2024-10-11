Беспилотники россиян атаковали Киевскую область почти 8 часов: ПВО уничтожила все цели
Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники российских войск, которые летели на Киевскую область, без пострадавших, воздушная тревога длилась почти 8 часов.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Прямая речь председателя ОВА Руслана Кравченко: "Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась почти 8 часов".
Детали: По его словам, в регионе работали силы ПВО, вражеские цели были уничтожены.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
"Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - отметил глава ОВА.
Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки врага.