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Беспилотники россиян атаковали Киевскую область почти 8 часов: ПВО уничтожила все цели

Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 10:51
Беспилотники россиян атаковали Киевскую область почти 8 часов: ПВО уничтожила все цели
Фото: Getty Images

Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники российских войск, которые летели на Киевскую область, без пострадавших, воздушная тревога длилась почти 8 часов.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Прямая речь председателя ОВА Руслана Кравченко: "Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась почти 8 часов".

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Детали: По его словам, в регионе работали силы ПВО, вражеские цели были уничтожены.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

"Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - отметил глава ОВА.

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Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки врага.

Киевская областьбеспилотникивойна
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