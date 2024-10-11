Поліція призначила службове розслідування щодо свого генерала Шайхета після матеріалу журналістів

У Національній поліції України повідомили, що призначили службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції генерала Сергія Шайхета після розслідування журналістів Bihus.Info.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення".

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