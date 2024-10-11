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Поліція призначила службове розслідування щодо свого генерала Шайхета після матеріалу журналістів

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 13:14
Поліція призначила службове розслідування щодо свого генерала Шайхета після матеріалу журналістів
СЕРГІЙ ШАЙХЕТ. ФОТО: FACEBOOK/СЕРГІЙ ШАЙХЕТ

У Національній поліції України повідомили, що призначили службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції генерала Сергія Шайхета після розслідування журналістів Bihus.Info.

Джерело: Національна поліція України 

Дослівно: "Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення".

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Передісторія: 

  • Журналісти Bihus.Info встановили, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.

поліціяЗМІ
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