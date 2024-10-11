Полиция назначила служебное расследование в отношении своего генерала Шайхета после материала журналистов

В Национальной полиции Украины сообщили, что назначили служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции генерала Сергея Шайхета после расследования журналистов Bihus.Info.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий относительно начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие решения".

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