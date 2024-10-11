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Полиция назначила служебное расследование в отношении своего генерала Шайхета после материала журналистов

Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 13:14
Полиция назначила служебное расследование в отношении своего генерала Шайхета после материала журналистов
СЕРГЕЙ ШАЙХЕТ. ФОТО: FACEBOOK/СЕРГЕЙ ШАЙХЕТ

В Национальной полиции Украины сообщили, что назначили служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции генерала Сергея Шайхета после расследования журналистов Bihus.Info.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий относительно начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие решения".

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Предыстория:

  • Журналисты Bihus.Info установили, что начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.

полицияСМИ
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