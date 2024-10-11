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Військова розвідка розповіла про нові швидкісні катери "Дракар", отримані від Швеції

"Українська правда"П'ятниця, 11 жовтня 2024, 14:06
Військова розвідка розповіла про нові швидкісні катери Дракар, отримані від Швеції
Фото: ГУР

Українська військова розвідка отримала швидкісні броньовані десантно-штурмові катери Combat Boat-90, які підвищують можливості спецпризначенців у проведенні морських операцій.

Джерело: Головне управління розвідки 

Деталі: Катер довжиною 14,9 метра та швидкістю до 43 морських вузлів може перевозити до 21 бійця в повному бойовому спорядженні або 4,5 тонни вантажу. Катери озброєні кулеметами та гранатометами. За потреби катери можна озброїти легкими протикорабельними ракетами, транспортувати морські міни та глибинні бомби.

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Командир десантно-штурмового катеру "Дракар" морського центру "Вікінг" ГУР Сергій каже, що переваги цієї техніки у тому, що вона дуже швидка, дуже маневрена, дуже функціональна. 

Пряма мова: "З її допомогою можна виконувати різні поставлені задачі: як логістичні – перевезення боєкомплекту, людей, різного роду вантажу, так і патрулювання. З кваліфікованим екіпажем катер може виконати будь-яку поставлену задачу".

Деталі: "Дракари" названі так на честь кораблів вікінгів, призначені для здійснення десантних операцій, спостереження за акваторією, патрулювання та евакуації. Також вони виконувати роль плавзасобів вогневої підтримки.

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Катери передали в межах ініціативи "Сталевий фронт" компанія Метінвест у червні 2024 року.

ГУРзброя
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