Военная разведка рассказала о новых скоростных катерах "Дракар", полученных от Швеции

Украинская военная разведка получила скоростные бронированные десантно-штурмовые катера Combat Boat-90, которые повышают возможности спецназовцев в проведении морских операций.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Катер длиной 14,9 метра и скоростью до 43 морских узлов может перевозить до 21 бойца в полном боевом снаряжении или 4,5 тонны груза. Катера вооружены пулеметами и гранатометами. При необходимости катера можно вооружить легкими противокорабельными ракетами, транспортировать морские мины и глубинные бомбы.

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Командир десантно-штурмового катера "Дракар" морского центра "Викинг" ГУР Сергей говорит, что преимущества этой техники в том, что она очень быстрая, очень маневренная, очень функциональная.

Прямая речь: "С ее помощью можно выполнять различные поставленные задачи: как логистические – перевозка боекомплекта, людей, разного рода груза, так и патрулирование. С квалифицированным экипажем катер может выполнить любую поставленную задачу".

Детали: "Дракары" названы так в честь кораблей викингов, предназначены для осуществления десантных операций, наблюдения за акваторией, патрулирования и эвакуации. Также они выполнять роль плавсредств огневой поддержки.

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Катера передали в рамках инициативы "Стальной фронт" компания Метинвест в июне 2024 года.