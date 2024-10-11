В Україні потренувались ліквідовувати наслідки ракетних ударів по хімічних та енергооб’єктах
В Україні відбулися масштабні тактико-спеціальні відпрацювання системи цивільного захисту з ліквідації наслідків ураження ворожими ракетами хімічно-небезпечних, енергетичних об'єктів та багатоповерхівок.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "Відпрацювання єдиної державної системи цивільного захисту пройшли з 16 вересня по 10 жовтня. Участь у них взяли співробітники ДСНС України, Національної поліції, Національної гвардії, а також представники обласних, районних військових адміністрацій, комісії з питань ТЕБ та НС з 18 областей та міста Київ. В середньому, від 2 до 4 тисяч осіб у кожному регіоні".
Деталі: Повідомляється, що особливостями тренувань у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Житомирській та Черкаській областях стало додаткове відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків ураження ворожими ракетами хімічно-небезпечних об'єктів та багатоповерхівок.
У Хмельницькій області відпрацьовано дії з ліквідації наслідків ворожих ударів по енергетичних об'єктах та, як наслідок, виникнення радіаційної загрози.
Тренування відбулися під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Керівником відпрацювань було визначено заступника голови ДСНС України Володимира Демчука.