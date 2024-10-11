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В Україні потренувались ліквідовувати наслідки ракетних ударів по хімічних та енергооб’єктах

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 14:07
В Україні потренувались ліквідовувати наслідки ракетних ударів по хімічних та енергооб’єктах
Фото: скриншот з відео МВС

В Україні відбулися масштабні тактико-спеціальні відпрацювання системи цивільного захисту з ліквідації наслідків ураження ворожими ракетами хімічно-небезпечних, енергетичних об'єктів та багатоповерхівок.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Відпрацювання єдиної державної системи цивільного захисту пройшли з 16 вересня по 10 жовтня. Участь у них взяли співробітники ДСНС України, Національної поліції, Національної гвардії, а також представники обласних, районних військових адміністрацій, комісії з питань ТЕБ та НС з 18 областей та міста Київ. В середньому, від 2 до 4 тисяч осіб у кожному регіоні".

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Деталі: Повідомляється, що особливостями тренувань у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Житомирській та Черкаській областях стало додаткове відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків ураження ворожими ракетами хімічно-небезпечних об'єктів та багатоповерхівок.

У Хмельницькій області відпрацьовано дії з ліквідації наслідків ворожих ударів по енергетичних об'єктах та, як наслідок, виникнення радіаційної загрози.

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Тренування відбулися під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Керівником відпрацювань було визначено заступника голови ДСНС України Володимира Демчука.

МВСУкраїнаДСНС
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