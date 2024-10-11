В Украине потренировались ликвидировать последствия ракетных ударов по химическим и энергообъектам

В Украине состоялись масштабные тактико-специальные отработки системы гражданской защиты по ликвидации последствий поражения вражескими ракетами химически опасных, энергетических объектов и многоэтажек.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Отработка единой государственной системы гражданской защиты прошли с 16 сентября по 10 октября. Участие в них приняли сотрудники ГСЧС Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, а также представители областных, районных военных администраций, комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из 18 областей и города Киев. В среднем, от 2 до 4 тысяч человек в каждом регионе".

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Детали: Сообщается, что особенностями тренировок в Винницкой, Волынской, Запорожской, Житомирской и Черкасской областях стала дополнительная отработка действий по ликвидации последствий поражения вражескими ракетами химически опасных объектов и многоэтажек.

В Хмельницкой области отработаны действия по ликвидации последствий вражеских ударов по энергетическим объектам и, как следствие, возникновения радиационной угрозы.

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Тренировки прошли под председательством министра внутренних дел Игоря Клименко. Руководителем отработок был определен заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.