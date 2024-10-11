В Украине потренировались ликвидировать последствия ракетных ударов по химическим и энергообъектам
В Украине состоялись масштабные тактико-специальные отработки системы гражданской защиты по ликвидации последствий поражения вражескими ракетами химически опасных, энергетических объектов и многоэтажек.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "Отработка единой государственной системы гражданской защиты прошли с 16 сентября по 10 октября. Участие в них приняли сотрудники ГСЧС Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, а также представители областных, районных военных администраций, комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из 18 областей и города Киев. В среднем, от 2 до 4 тысяч человек в каждом регионе".
Детали: Сообщается, что особенностями тренировок в Винницкой, Волынской, Запорожской, Житомирской и Черкасской областях стала дополнительная отработка действий по ликвидации последствий поражения вражескими ракетами химически опасных объектов и многоэтажек.
В Хмельницкой области отработаны действия по ликвидации последствий вражеских ударов по энергетическим объектам и, как следствие, возникновения радиационной угрозы.
Тренировки прошли под председательством министра внутренних дел Игоря Клименко. Руководителем отработок был определен заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.