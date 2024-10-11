IRIS-T, Skynex, "Гепарди": Німеччина з союзниками готує Україні пакет зброї на 1,4 млрд євро

Німеччина спільно з ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні

Канцлер нагадав, що ФРН – на другому місці за обсягами наданої Україні військової допомоги та активно допомагає посилювати ППО.

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"До кінця року за підтримки наших партнерів – Бельгії, Данії, Норвегії – ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає також ППО – IRIS-T, Skynex, "Гепарди", гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС, боєприпаси", – повідомив Шольц.

Він додав, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 млрд євро на пряму двосторонню допомогу.

Крім того, Шольц нагадав, що країни G7 і Євросоюз готують багаторічний кредит для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити з доходів від заморожених російських активів. Канцлер висловив впевненість, що Україна може розраховувати на нього.

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Нагадаємо, на початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.

На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.