IRIS-T, Skynex, "Гепарды": Германия с союзниками готовит Украине пакет оружия на 1,4 млрд евро

Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления канцлера Германии Олафа Шольца перед переговорами с президентом Владимиром Зеленским в Берлине

Детали: Канцлер напомнил, что ФРГ - на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи и активно помогает усиливать ПВО.

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"До конца года при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании, Норвегии - мы поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает также ПВО - IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС, боеприпасы", - сообщил Шольц.

Он добавил, что Германия закладывает в бюджет на следующий год 4 млрд евро на прямую двустороннюю помощь.

Кроме того, Шольц напомнил, что страны G7 и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на 50 млрд долларов, который будут погашать из доходов от замороженных российских активов. Канцлер выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на него.

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Напомним, в начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.