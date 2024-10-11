Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

IRIS-T, Skynex, "Гепарды": Германия с союзниками готовит Украине пакет оружия на 1,4 млрд евро

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 11 октября 2024, 16:21
IRIS-T, Skynex, Гепарды: Германия с союзниками готовит Украине пакет оружия на 1,4 млрд евро
Фото: Getty Images

Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления канцлера Германии Олафа Шольца перед переговорами с президентом Владимиром Зеленским в Берлине

Детали: Канцлер напомнил, что ФРГ - на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи и активно помогает усиливать ПВО.

Реклама:

"До конца года при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании, Норвегии - мы поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает также ПВО - IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС, боеприпасы", - сообщил Шольц.

Он добавил, что Германия закладывает в бюджет на следующий год 4 млрд евро на прямую двустороннюю помощь.

Кроме того, Шольц напомнил, что страны G7 и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на 50 млрд долларов, который будут погашать из доходов от замороженных российских активов. Канцлер выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на него.

РЕКЛАМА:

Напомним, в начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.

Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Германия
45% немцев считают, что Украина должна уступить свою территорию ради мира – опрос
Германия усилит проверки безопасности на фоне опасений относительно шпионажа
Зеленский в пятницу посетит с визитом Германию - СМИ
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: