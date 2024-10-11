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Неїстівна свинина: Міноборони просить СБУ перевірити постачальниика неякісних консерв для ЗСУ

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 16:23
Неїстівна свинина: Міноборони просить СБУ перевірити постачальниика неякісних консерв для ЗСУ
Фото: Скриншот з відео NGL.media

Після розслідуванння про неякісні консерви для ЗСУ, Міноборони звернулося до СБУ, щоб перевірити, чи не сфальсикував постачальник консервних виробів документи. У Міноборони додали, що попередня перевірка виявила "ознаки можливої підробки".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

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Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника".

Деталі: У відомстві додали, що попередня перевірка виявила, що документи "мають ознаки можливої підробки: "Зокрема, до пакету документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року".

Йдеться про партію м'ясних стерилізованих консерв "Свинина тушкована", яку в серпні 2024 року поставили до однієї з військових частин Сумської області.

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У Міноборони заявили, що розраховують на детальне розслідування ситуації.

Дослівно: "Міноборони закликає всіх громадян і представників медіа повідомляти про будь-які факти неякісного постачання продуктів або інших можливих правопорушень, які можуть негативно вплинути на діяльність ЗСУ".

У відомстві також нагадали, що у 2025 році "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ. Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості.

Передісторія: 

  • 7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
  • Журналісти припускають, що або компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у лабораторії в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Збройні силиМіноборонипродуктиСБУ
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