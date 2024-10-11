Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несъедобная свинина: Минобороны просит СБУ проверить поставщика некачественных консервов для ВСУ

Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 16:23
Несъедобная свинина: Минобороны просит СБУ проверить поставщика некачественных консервов для ВСУ
Фото: Скриншот из видео NGL.media

После расследования о некачественных консервах для ВСУ, Минобороны обратилось в СБУ, чтобы проверить, не сфальсифицировал ли поставщик консервных изделий документы. В Минобороны добавили, что предварительная проверка выявила "признаки возможной подделки".

Источник: Минобороны

Дословно: "Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

Реклама:

Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В связи с этим Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика".

Детали: В ведомстве добавили, что предварительная проверка выявила, что документы "имеют признаки возможной подделки: "В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года".

Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов "Свинина тушеная", которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.

РЕКЛАМА:

В Минобороны заявили, что рассчитывают на детальное расследование ситуации.

Дословно: "Минобороны призывает всех граждан и представителей медиа сообщать о любых фактах некачественной поставки продуктов или других возможных правонарушений, которые могут негативно повлиять на деятельность ВСУ".

В ведомстве также напомнили, что в 2025 году "Государственный оператор тыла" планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ. Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества.

Предыстория: 

  • 7 октября журналисты издания NGL.media рассказали, что партия тушеной свинины для ВСУ, которую одобрила лаборатория воинской части А3466 Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны, одобрила поставку в ВСУ почти 11 тыс. банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению.
  • Журналисты предполагают, что либо компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны, либо в лаборатории в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Вооруженные силыМинобороныпродуктыСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Вооруженные силы
Около 40-50% Торецка остаются под контролем ВСУ – МВА
Защитники обезвредили еще 1 140 захватчиков и сбили вражеский вертолет
Минобороны одобрило новый облегченный бронежилет для штурмовиков
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: