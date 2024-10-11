Несъедобная свинина: Минобороны просит СБУ проверить поставщика некачественных консервов для ВСУ
После расследования о некачественных консервах для ВСУ, Минобороны обратилось в СБУ, чтобы проверить, не сфальсифицировал ли поставщик консервных изделий документы. В Минобороны добавили, что предварительная проверка выявила "признаки возможной подделки".
Источник: Минобороны
Дословно: "Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.
Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В связи с этим Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика".
Детали: В ведомстве добавили, что предварительная проверка выявила, что документы "имеют признаки возможной подделки: "В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года".
Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов "Свинина тушеная", которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.
В Минобороны заявили, что рассчитывают на детальное расследование ситуации.
Дословно: "Минобороны призывает всех граждан и представителей медиа сообщать о любых фактах некачественной поставки продуктов или других возможных правонарушений, которые могут негативно повлиять на деятельность ВСУ".
В ведомстве также напомнили, что в 2025 году "Государственный оператор тыла" планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ. Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества.
Предыстория:
- 7 октября журналисты издания NGL.media рассказали, что партия тушеной свинины для ВСУ, которую одобрила лаборатория воинской части А3466 Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны, одобрила поставку в ВСУ почти 11 тыс. банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению.
- Журналисты предполагают, что либо компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны, либо в лаборатории в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.