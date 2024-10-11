Захисники знищили засоби зв’язку і особовий склад ворога в російському Тьоткіно

У Тьоткіно Курської області РФ українські бійці fpv-дронами знищили засоби зв’язку, ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом російської армії.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "У селі Тьоткіно атаками fpv дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора Росії".

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Деталі: Успішні дії на курському напрямку фронту здійснила ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МОУ спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТРО.