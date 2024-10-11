Защитники уничтожили средства связи и личный состав врага в российском Теткино

В Теткино Курской области РФ украинские бойцы fpv-дронами уничтожили средства связи, вражеское транспортное средство и здание с личным составом российской армии.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "В селе Теткино атаками fpv дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России".

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Детали: Успешные действия на курском направлении фронта осуществила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МОУ совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТРО.