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У Зеленського про зустріч із Шольцом: "Найважливіша за час великої війни"

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 20:43
У Зеленського про зустріч із Шольцом: Найважливіша за час великої війни
фото: ОП

В Офісі президента України розкрили деталі перемовин президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення пресслужби ОПУ

Деталі: В ОП нагадали, що це вже третя зустріч Зеленського із Шольцом за осінь 2024 року, але її Зеленський вважає "найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення".

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Зеленський розкрив Шольцу деталі "плану перемоги" та пояснив, що він є "містком" до результативного Саміту миру – щоб посилити позиції України і створити умови для того, щоб поставити крапку у війні.

Також йшлося про реалізацію положень безпеквокої угоди України та Німеччини протягом наступного року, роботу спільних підприємств із ремонту бронетехніки на території України та запуск спільного виробництва озброєнь.

"Володимир Зеленський також запропонував Олафу Шольцу розглянути можливість фінансування українського виробництва далекобійних засобів", – зазначають у комюніке.

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Зеленський подякував Німеччині і особисто канцлеру за усю допомогу, яку надає ФРН Україні.

"Німеччина найбільше допомогла нам із ППО. І це факт. Це врятувало тисячі життів українців і дає нашим містам і селам захист від російського терору", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

  • Олаф Шольц на брифінгу лідерів перед переговорами повідомив, що Німеччина разом з ще трьома країнами готує новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро з ППО, гаубицями, САУ та іншою важливою зброєю. 
  • На початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.
  • На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.
  • Візит Зеленського до Берліна, нагадаємо, є продовженням турне ключовими столицями Європи. У четвер він провів переговори з лідерами Британії, Франції та Італії, а у п’ятницю також мав кількагодинну розмову з Папою Римським

ЗеленськийШольцвійна
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