У Зеленского о встрече с Шольцом: "Самая важная за время большой войны"

В Офисе президента Украины раскрыли детали переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Источник: "Европейская правда", сообщение пресс-службы ОПУ

Детали: В ОП напомнили, что это уже третья встреча Зеленского с Шольцом за осень 2024 года, но ее Зеленский считает "самой важной за все время полномасштабного российского вторжения".

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Зеленский раскрыл Шольцу детали "плана победы" и объяснил, что он является "мостиком" к результативному Саммиту мира – чтобы усилить позиции Украины и создать условия для того, чтобы поставить точку в войне.

Также речь шла о реализации положений двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Германией в течение следующего года, работе совместных предприятий по ремонту бронетехники на территории Украины и запуске совместного производства вооружений.

"Владимир Зеленский также предложил Олафу Шольцу рассмотреть возможность финансирования украинского производства дальнобойных средств", – отмечают в коммюнике.

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Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера за всю помощь, которую оказывает ФРГ Украине.

"Германия больше всего помогла нам с ПВО. И это факт. Это спасло тысячи жизней украинцев и дает нашим городам и селам защиту от российского террора", – отметил Зеленский.

Напомним: