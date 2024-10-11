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У Зеленского о встрече с Шольцом: "Самая важная за время большой войны"

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 20:43
У Зеленского о встрече с Шольцом: Самая важная за время большой войны
фото: ОП

В Офисе президента Украины раскрыли детали переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Источник: "Европейская правда", сообщение пресс-службы ОПУ

Детали: В ОП напомнили, что это уже третья встреча Зеленского с Шольцом за осень 2024 года, но ее Зеленский считает "самой важной за все время полномасштабного российского вторжения".

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Зеленский раскрыл Шольцу детали "плана победы" и объяснил, что он является "мостиком" к результативному Саммиту мира – чтобы усилить позиции Украины и создать условия для того, чтобы поставить точку в войне.

Также речь шла о реализации положений двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Германией в течение следующего года, работе совместных предприятий по ремонту бронетехники на территории Украины и запуске совместного производства вооружений.

"Владимир Зеленский также предложил Олафу Шольцу рассмотреть возможность финансирования украинского производства дальнобойных средств", – отмечают в коммюнике.

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Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера за всю помощь, которую оказывает ФРГ Украине.

"Германия больше всего помогла нам с ПВО. И это факт. Это спасло тысячи жизней украинцев и дает нашим городам и селам защиту от российского террора", – отметил Зеленский.

Напомним:

  • Олаф Шольц на брифинге лидеров перед переговорами сообщил, что Германия вместе с еще тремя странами готовит новый пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро с ПВО, гаубицами, САУ и другим важным оружием.
  • В начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.
  • В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.
  • Визит Зеленского в Берлин, напомним, является продолжением турне по ключевым столицам Европы. В четверг он провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Италии, а в пятницу также имел многочасовой разговор с Папой Римским.

ЗеленскийШольцвойна
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