Суд відправив військового Гнезділова на 2 місяці під варту

Суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова 60 днів під вартою без права на заставу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Перед засіданням він сказав, що голодуватиме, якщо Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію, та готовий повернутися на службу, якшо його напрацюють.

Реклама:

Що передувало: