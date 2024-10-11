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Суд відправив військового Гнезділова на 2 місяці під варту

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 21:13
Суд відправив військового Гнезділова на 2 місяці під варту
Фото - "Суспільне"

Суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова 60 днів під вартою без права на заставу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Перед засіданням він сказав, що голодуватиме, якщо Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію, та готовий повернутися на службу, якшо його напрацюють.

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Що передувало:

  • 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
  • У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
  • 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.

  • Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.

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