Суд відправив військового Гнезділова на 2 місяці під варту
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 21:13
Суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова 60 днів під вартою без права на заставу.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Перед засіданням він сказав, що голодуватиме, якщо Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію, та готовий повернутися на службу, якшо його напрацюють.
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Що передувало:
- 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
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Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.