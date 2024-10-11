Суд отправил военного Гнездилова на 2 месяца под стражу
Пятница, 11 октября 2024, 21:13
Суд избрал меру пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова 60 дней под стражей без права на залог.
Источник: "Суспільне"
Детали: Перед заседанием он сказал, что будет голодать, если Минобороны не наработают законопроект о демобилизации, и готов вернуться на службу, если его наработают.
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Предыстория:
- 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
- В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
- 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
- Работники ГБР 9 октября задержали Гнездилова и провели обыск.