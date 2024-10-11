Суд отправил военного Гнездилова на 2 месяца под стражу

Суд избрал меру пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова 60 дней под стражей без права на залог.

Источник: "Суспільне"

Детали: Перед заседанием он сказал, что будет голодать, если Минобороны не наработают законопроект о демобилизации, и готов вернуться на службу, если его наработают.

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