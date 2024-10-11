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Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 21:30
Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром
Фото - ОП

У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського в Telegram

Деталі: Як розповів Зеленський, ключовими темами переговорів стали – безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. 

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"Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", – додав він.

 
фото - оп

Також в Офісі президента розкрили деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. 

Зокрема, український лідер розкрив Шольцу деталі "плану перемоги" та пояснив, що він є "містком" до результативного Саміту миру – щоб посилити позиції України і створити умови для того, щоб поставити крапку у війні. 

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Шольц на брифінгу лідерів перед переговорами повідомив, що Німеччина разом з ще трьома країнами готує новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро з ППО, гаубицями, САУ та іншою важливою зброєю. 

ЗеленськийНімеччина
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