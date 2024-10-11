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Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 11 октября 2024, 21:30
Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером
Фото - ОП

В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский встретился со своим немецким коллегой, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Telegram

Детали: Как рассказал Зеленский, ключевыми темами переговоров стали – ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие региональных партнерств.

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"Спасибо Германии за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере. Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году", – добавил он.

 
фото - оп

Также в Офисе президента раскрыли детали переговоров Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

В частности, украинский лидер раскрыл Шольцу детали "плана победы" и объяснил, что он является "мостиком" к результативному Саммиту мира – чтобы усилить позиции Украины и создать условия для того, чтобы поставить точку в войне.

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Шольц на брифинге лидеров перед переговорами сообщил, что Германия вместе с еще тремя странами готовит новый пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро с ПВО, гаубицами, САУ и другим важным оружием.

ЗеленскийГермания
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