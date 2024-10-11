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У Сумській області внаслідок обстрілу прикордоння постраждала людина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 22:17
У Сумській області внаслідок обстрілу прикордоння постраждала людина
Ілюстративне фото - Getty Images

Армія РФ 98 разів обстріляла прикордонні території Сумщини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Есманській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів). У результаті обстрілу поранена 1 цивільна особа.

Сумська областьвійнаобстріл
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