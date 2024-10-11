В Сумской области в результате обстрела приграничья пострадал человек
Пятница, 11 октября 2024, 22:17
Армия РФ 98 раз обстреляла приграничные территории Сумщины.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "В течение дня россияне совершили 98 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".
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Детали: По Эсманской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов). В результате обстрела ранен 1 гражданский человек.