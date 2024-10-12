ТЦК провели рейди по клубах і ресторанах низки міст – соцмережі
Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст – відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж.
Джерело: фото та відео з місцевих Telegram-каналів
Деталі: Повідомляється, що у столиці, окрім рейду після концентру "Океану Ельзи", перевірки провели у ресторанах "Goodwine" та "Avalon".
У Харкові представники ТЦК навідалися до елітних закладів – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" та інших.
Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/NDOj2TxXCy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024
На відео з Харкова видно, що принаймні одного чоловіка люди у формі ведуть під руки і саджають у бус.
Представники ТЦК і поліція прийшли з перевірками у клуби та ресторани Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/qgW83a7Nyq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024
Також публікують подібні відео з клубів у Хмельницькому та Дніпрі.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що біля Палацу спорту у Києві після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.
- "Українська правда" звернулася до правоохоронців, щоб з'ясувати причини їх затримання.