ТЦК провели рейди по клубах і ресторанах низки міст – соцмережі

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст – відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж.

Джерело: фото та відео з місцевих Telegram-каналів

Деталі: Повідомляється, що у столиці, окрім рейду після концентру "Океану Ельзи", перевірки провели у ресторанах "Goodwine" та "Avalon".

Реклама:

У Харкові представники ТЦК навідалися до елітних закладів – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" та інших.

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/NDOj2TxXCy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

На відео з Харкова видно, що принаймні одного чоловіка люди у формі ведуть під руки і саджають у бус.

РЕКЛАМА:

Представники ТЦК і поліція прийшли з перевірками у клуби та ресторани Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/qgW83a7Nyq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Фото з telegram-каналу Харків 1654 | Місто-герой

Також публікують подібні відео з клубів у Хмельницькому та Дніпрі.

Передісторія: