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ТЦК провели рейди по клубах і ресторанах низки міст – соцмережі

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 01:35
ТЦК провели рейди по клубах і ресторанах низки міст – соцмережі
Фото з Telegram-каналу "Київ Новини"

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст – відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж.

Джерело: фото та відео з місцевих Telegram-каналів

Деталі: Повідомляється, що у столиці, окрім рейду після концентру "Океану Ельзи", перевірки провели у ресторанах "Goodwine" та "Avalon".

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У Харкові представники ТЦК навідалися до елітних закладів – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" та інших.

На відео з Харкова видно, що принаймні одного чоловіка люди у формі ведуть під руки і саджають у бус.

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Фото з telegram-каналу Харків 1654 | Місто-герой

Також публікують подібні відео з клубів у Хмельницькому та Дніпрі.

Передісторія:

ТЦКполіціямобілізація
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