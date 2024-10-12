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ТЦК провели рейды по клубам и ресторанам ряда городов – соцсети

Ирина БалачукСуббота, 12 октября 2024, 01:35
ТЦК провели рейды по клубам и ресторанам ряда городов – соцсети
Фото из Telegram-канала "Киев Новости"

Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов – соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей.

Источник: фото и видео из местных Telegram-каналов

Детали: Сообщается, что в столице, кроме рейда после концентра "Океана Эльзы", проверки провели в ресторанах "Goodwine" и "Avalon".

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В Харькове представители ТЦК наведались в элитные заведения – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" и другие.

На видео из Харькова видно, что по крайней мене одного мужчину люди в форме ведут под руки и сажают в бус.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ХАРЬКОВ 1654 | ГОРОД-ГЕРОЙ

Также публикуют подобные видео с проверками из клубов в Хмельницком и Днепре.

Предыстория:

ТЦКполициямобилизация
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