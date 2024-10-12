Росіяни активізувалися на Курщині, щоб спробувати витіснити ЗСУ до погіршення погоди – ISW

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська 10 та 11 жовтня посилили контратаки у Курській області РФ, щоб спробувати витіснити українські сили до того, як погіршення погодних умов обмежить їхні маневри на полі бою.

Джерело: ISW

Деталі: Проєкт проаналізував повідомлення російських військових блогерів про посилені атаки і про нібито просування росіян біля низки населених пунктів у Курській області.

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Водночас ISW акцентує, що самі аналітики не бачили жодних підтверджень заявам про нібито просування росіян у Суджанському районі, чи нібито витіснення українських сил з більшої частини Глушковського району 10 та 11 жовтня, чи про нібито оточення українських військ у Кореневському районі на Курщині.

Дослівно ISW: "Посилені російські контратаки, ймовірно, мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови почнуть обмежувати їхні маневри на полі бою.

Українські офіційні особи раніше відзначали, що російські війська активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів спричинить багнистість ґрунту. Цілком ймовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання всієї Курської області РФ".

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Деталі: ISW прогнозує, що російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області і дадуть українським військам більше часу, щоб краще закріпитися на утримуваних ними позиціях.

"Краще закріплені українські війська з більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон.

Російські війська можуть відчувати, що вікно можливостей, щоб витіснити українські сили з Курської області з тим рівнем живої сили і техніки, які росіяни виділили для цього, закривається", – пишуть аналітики.

ISW нагадує, головнокомандувач ЗУС Олександр Сирський раніше заявив, що з початку курської операції 6 серпня російські війська передислокували до Курської області близько 50 000 військовослужбовців з інших оперативних напрямків, і що російське військове командування, ймовірно, прагне уникнути перекидання більшої кількості особового складу в цей регіон на випадок, якщо українська присутність збережеться до 2025 року.

Він також акцентував, що такі передислокації, ймовірно, ослабили російські війська у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Аналітики вважають, що російське військове командування, ймовірно, прагне швидко витіснити українські сили з Курської області, щоб звільнити бойові потужності для проведення пріоритетних для росіян наступальних операцій на Покровському напрямку і в західній частині Донецької області.

"Однак російським військам не вдалося досягти швидких успіхів у Курській області ще з моменту початку контратак 10 вересня, а посилення контратак загрожує виснаженням і деградацією тієї самої бойової потужності, яку російські військові сподіваються перекинути на пріоритетні наступальні операції в Донецькій області", – підсумовує ISW.