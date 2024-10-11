РФ перекинула на Курський напрямок близько 50 тисяч військових – Сирський

Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область Росії, чим послабила свої позиції на фронті в Україні.

Джерело: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, цитує Суспільне

Деталі: За словами Сирського, російські війська перекинули ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.

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Пряма мова: "Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків".

Деталі: Головнокомандувач також підкреслив, що такі дії РФ призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.

Пряма мова: "Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції".

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