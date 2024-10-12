Россияне активизировались на Курщине, чтобы попробовать вытеснить ВСУ до ухудшения погоды – ISW

Институт изучения войны сообщает, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.

Источник: ISW

Детали: Проект проанализировал сообщения российских военных блогеров об усиленных атаках и о якобы продвижении россиян возле ряда населенных пунктов в Курской области.

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В то же время ISW акцентирует, что сами аналитики не видели никаких подтверждений заявлениям о якобы продвижении россиян в Суджанском районе, или якобы вытеснении украинских сил из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, или о якобы окружении украинских войск в Кореневском районе Курской области.

Дословно ISW: "Усиленные российские контратаки, вероятно, имеют целью вытеснить украинские войска из Курской области до того, как плохие погодные условия начнут ограничивать их маневры на поле боя.

Украинские официальные лица ранее отмечали, что российские войска активизируют наступательные операции в Украине, особенно механизированные наступательные операции, чтобы воспользоваться преимуществами сухих дорог и местности до того, как сезон дождей приведет к размягчению почвы. Вполне вероятно, что этот российский оперативный расчет также распространяется на российские усилия по отвоеванию всей Курской области РФ".

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Детали: ISW прогнозирует, что российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским войскам больше времени, чтобы лучше закрепиться на удерживаемых ими позициях.

"Лучше закрепленные украинские войска с более разветвленной фортификационной сетью в Курской области, вероятно, еще больше усложнят попытки России оттеснить украинские войска обратно через границу.

Российские войска могут чувствовать, что окно возможностей, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области с тем уровнем живой силы и техники, которые россияне выделили для этого, закрывается", – пишут аналитики.

ISW напоминает, главнокомандующий ЗУС Александр Сырский ранее заявил, что с начала курской операции 6 августа российские войска передислоцировали в Курскую область около 50 000 военнослужащих с других оперативных направлений, и что российское военное командование, вероятно, стремится избежать переброски большего количества личного состава в этот регион на случай, если украинское присутствие сохранится до 2025 года.

Он также акцентировал, что такие передислокации, вероятно, ослабили российские войска в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Аналитики считают, что российское военное командование, вероятно, стремится быстро вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы освободить боевые мощности для проведения приоритетных для россиян наступательных операций на Покровском направлении и в западной части Донецкой области.

"Однако российским войскам не удалось достичь быстрых успехов в Курской области еще с момента начала контратак 10 сентября, а усиление контратак грозит истощением и деградацией той самой боевой мощи, которую российские военные надеются перебросить на приоритетные наступательные операции в Донецкой области", – заключает ISW.