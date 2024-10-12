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Окупанти вночі атакували Запоріжжя, поранили 3 людей

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 06:40
Окупанти вночі атакували Запоріжжя, поранили 3 людей
Наслідки російський ударів по Запоріжжю. Фото ДСНС

Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі 12 жовтня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram та ДСНС у Telegra

Пряма мова очільника області: "Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо трьох людей поранено". 

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Федорова, медики надали постраждалим необхідну допомогу.

У ДСНС повідомили, що серед травмованих 12-річна дівчинка. Федоров уточнив, що постраждали дві жінки 55 та 22 років і 11-річна дівчинка.

 
фото ДСНС

Дослівно служба: "Повністю зруйнований приватний будинок. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється". 

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фото ДСНС

Також повідомляється, що вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м. Пошкоджено фасади та скління будинків.

 
фото ДСНС

На місцях працюють 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, а також поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.

ЗапоріжжяРосіявійна
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