Окупанти вночі атакували Запоріжжя, поранили 3 людей
Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі 12 жовтня.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram та ДСНС у Telegram
Пряма мова очільника області: "Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо трьох людей поранено".
Деталі: За словами Федорова, медики надали постраждалим необхідну допомогу.
У ДСНС повідомили, що серед травмованих 12-річна дівчинка. Федоров уточнив, що постраждали дві жінки 55 та 22 років і 11-річна дівчинка.
Дослівно служба: "Повністю зруйнований приватний будинок. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється".
Також повідомляється, що вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м. Пошкоджено фасади та скління будинків.
На місцях працюють 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, а також поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.