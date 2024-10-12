Оккупанты ночью атаковали Запорожье, ранили 3 человека

Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских ударов по Запорожью ночью 12 октября.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены".

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фото ГСЧС

Детали: По словам Федорова, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что среди травмированных 12-летняя девочка. Федоров уточнил, что пострадали две женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.

Дословно служба: "Полностью разрушен частный дом. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших уточняется".

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фото ГСЧС

Также сообщается, что пожарные ликвидировали возгорание складских помещений и мастерских на площади 15 кв. м. Повреждены фасады и остекление домов.

фото ГСЧС

На местах работают 34 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС, а также полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста.