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Оккупанты ночью атаковали Запорожье, ранили 3 человека

Ирина БалачукСуббота, 12 октября 2024, 06:40
Оккупанты ночью атаковали Запорожье, ранили 3 человека
Последствия российский ударов по Запорожью. Фото ГСЧС

Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских ударов по Запорожью ночью 12 октября.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram и ГСЧС в Telegram 

Прямая речь главы области: "Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены". 

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фото ГСЧС

Детали: По словам Федорова, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

 
фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что среди травмированных 12-летняя девочка. Федоров уточнил, что пострадали две женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.

Дословно служба: "Полностью разрушен частный дом. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших уточняется". 

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фото ГСЧС

Также сообщается, что пожарные ликвидировали возгорание складских помещений и мастерских на площади 15 кв. м. Повреждены фасады и остекление домов. 

 
фото ГСЧС

На местах работают 34 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС, а также полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста.

ЗапорожьеРосcиявойна
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