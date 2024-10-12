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"Шахед" поцілив по території фермерського господарства на Миколаївщині – ОВА

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 07:34
Шахед поцілив по території фермерського господарства на Миколаївщині – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські загарбники атакували "Шахедами" Миколаївську область, три дрони вдалося знищити, однак є і влучання території фермерського господарства у Баштанському районі.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Уночі ворог атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами протиповітряної оборони, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає".

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Деталі: За його словами, 3 "Шахеди" знищили сили ППО.

Також загарбники уночі атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Кім підкреслив, що минулося без постраждалих.

Миколаївська областьШахед
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