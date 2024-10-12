"Шахед" попал по территории фермерского хозяйства на Николаевщине – ОВА

Российские захватчики атаковали "Шахедами" Николаевскую область, три дрона удалось уничтожить, однако есть и попадание по территории фермерского хозяйства в Баштанском районе.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью враг атаковал Снигиревскую общину БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет".

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Детали: По его словам, 3 "Шахеда" уничтожили силы ПВО.

Также захватчики ночью атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами. Ким подчеркнул, что обошлось без пострадавших.