ЗСУ за добу відмінусували 1 290 окупантів та 59 артсистем
Субота, 12 жовтня 2024, 07:49
Сили оборони знешкодили 1 290 російських загарбників та понад 350 одиниць ворожої техніки за добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,
- танків – 8 962 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 17 827 (+27) од,
- артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
- РСЗВ – 1 230 (+1) од,
- засобів ППО – 976 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110) од,
- крилатих ракет – 2 619 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
- спеціальної техніки – 3 434 (+38) од.
Дані уточнюються.