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ЗСУ за добу відмінусували 1 290 окупантів та 59 артсистем

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 07:49
ЗСУ за добу відмінусували 1 290 окупантів та 59 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони знешкодили 1 290 російських загарбників та понад 350 одиниць ворожої техніки за добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,
  • танків – 8 962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 17 827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 230 (+1) од,
  • засобів ППО – 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110) од,
  • крилатих ракет – 2 619 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
  • спеціальної техніки – 3 434 (+38) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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