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ВСУ за сутки отминусовали 1 290 оккупантов и 59 артсистем

Ирина БалачукСуббота, 12 октября 2024, 07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 290 оккупантов и 59 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны обезвредили 1 290 российских захватчиков и более 350 единиц вражеской техники за сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 667 630 (+1 290) человек,
  • танков – 8 962 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 827 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 19 381 (+59) ед,
  • РСЗО – 1 230 (+1) ед,
  • средств ПВО – 976 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110) ед,
  • крылатых ракет – 2 619 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115) ед,
  • специальной техники – 3 434 (+38) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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