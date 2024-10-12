ВСУ за сутки отминусовали 1 290 оккупантов и 59 артсистем
Суббота, 12 октября 2024, 07:49
Силы обороны обезвредили 1 290 российских захватчиков и более 350 единиц вражеской техники за сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 667 630 (+1 290) человек,
- танков – 8 962 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 17 827 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 19 381 (+59) ед,
- РСЗО – 1 230 (+1) ед,
- средств ПВО – 976 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110) ед,
- крылатых ракет – 2 619 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115) ед,
- специальной техники – 3 434 (+38) ед.
Данные уточняются.