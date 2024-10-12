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Росіяни вдарили по Херсону: спалахнула масштабна пожежа

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 07:57
Росіяни вдарили по Херсону: спалахнула масштабна пожежа
Фото ДСНС

Російські окупанти обстріляли один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа у складах та на майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

Джерело: ДСНС у Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram 

Дослівно служба: "Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва". 

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Фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що через постійні повторні обстріли рятувальники кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. 

 
фото ДСНС

"До ранку пожежу вдалося загасити", – підсумували у ДСНС. 

 
фото ДСНС

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, за добу росіяни обстріляли громаду 10 разів.

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"Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Комишанах. Зокрема, пошкоджено 6 приватних будинків, ділянку газогону, складські приміщення, авто", – повідомив Мрочко.

Він додав, що внаслідок обстрілів постраждали 3 людини.

 

Херсонвійнапожежа
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