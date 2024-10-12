Россияне ударили по Херсону: вспыхнул масштабный пожар

Российские оккупанты обстреляли один из микрорайонов Херсона, в результате чего вспыхнул пожар в складах и на площадке открытого хранения отходов производства.

Источник: ГСЧС в Telegram, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно служба: "В результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства".

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фото ГСЧС

Детали: Отмечается, что из-за постоянных повторных обстрелов спасатели несколько раз отъезжали в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению.

фото ГСЧС

"К утру пожар удалось потушить", – подытожили в ГСЧС.

фото ГСЧС

По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, за сутки россияне обстреляли общину 10 раз.

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"Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Камышанах. В частности, повреждены 6 частных домов, участок газопровода, складские помещения, авто", – сообщил Мрочко.

Он добавил, что в результате обстрелов пострадали 3 человека.