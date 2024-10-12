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Сирський: Маємо позитивну динаміку знищення ворожих цілей дронами

Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 09:37
Сирський: Маємо позитивну динаміку знищення ворожих цілей дронами
фото: сирський

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський наголосив на позитивній динаміці знищення цілей ворога ударними дронами.

Джерело: Сирський у Facebook

Деталі: Головком провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у форматі відеоконференцзв'язку, в тому числі заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

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Пряма мова Сирського: "Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами".

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Деталі: На зустрічі Сирський нагородив відзнаками 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку.

Нагадаємо: За перші дев'ять місяців 2024 року у Силах оборони дозволили використання більше 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

Сирськийбезпілотники
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