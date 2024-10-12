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Сырский: Есть положительная динамика уничтожения враждебных целей дронами

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 09:37
Сырский: Есть положительная динамика уничтожения враждебных целей дронами
фото: сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Александр Сырский отметил положительную динамику уничтожения целей врага ударными дронами.

Источник: Сырский в Facebook

Детали: Главком провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в формате видеоконференцсвязи, в том числе заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского относительно формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

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Прямая речь Сырского: "Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению в поле боя передовых технологических разработок.

По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами".

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Детали: На встрече Сырский наградил отличиями 147 военнослужащих подразделений БпАК, успешно уничтожающих врага и его технику.

Напомним: За первые девять месяцев 2024 года в Силах обороны разрешили использование более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов украинского производства.

Сырскийбеспилотники
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