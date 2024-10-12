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Захисники уразили нафтобазу на Луганщині

Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 10:32
Захисники уразили нафтобазу на Луганщині
пожежа на нафтобазі в ровеньках, скриншот

Уночі Силами оборони завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

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На території об’єкта пожежа.

Відомо, що завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.

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