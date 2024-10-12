Захисники уразили нафтобазу на Луганщині
Субота, 12 жовтня 2024, 10:32
Уночі Силами оборони завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.
Джерело: Генштаб
Деталі: За даними військових, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.
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На території об’єкта пожежа.
Відомо, що завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.
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