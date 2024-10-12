Защитники поразили нефтебазу в Луганской области
Суббота, 12 октября 2024, 10:32
Ночью Силами обороны нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.
Источник: Генштаб
Детали: По данным военных, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.
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На территории объекта пожар.
Известно, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.
Ранее эта нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием.