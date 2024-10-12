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Защитники поразили нефтебазу в Луганской области

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 10:32
Защитники поразили нефтебазу в Луганской области
пожар на нефтебазе в ровеньках, скриншот

Ночью Силами обороны нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.

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На территории объекта пожар.

Известно, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Ранее эта нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием.

ЛуганскнефтьбеспилотникиГУР
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