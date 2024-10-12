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ЗМІ: У США анонсували початок масштабного перегляду відносин НАТО з Росією

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 11:01
ЗМІ: У США анонсували початок масштабного перегляду відносин НАТО з Росією
фото: getty images

Міністри оборони держав Північноатлантичного Альянсу на зустрічі 17-18 жовтня в Брюсселі почнуть обговорення, присвячені перегляду відносин НАТО з Росією.

Джерело: неназваний американський високопосадовець, якого цитує Politico, "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовця США, у НАТО вже кілька місяців тривають непублічні обговорення стосовно офіційного визначення відносин із Москвою, а зустріч глав Міноборони в Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою продовжити ці дискусії.

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Серед питань, які обговорять держави НАТО, він згадав майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його фактично недійсним.

"Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі... що (Основоположний акт. – Ред.) і Рада НАТО-Росія були створені для іншої епохи. Думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших відносинах з Росією, і тому ми заслуговуємо на щось нове", – додав посадовець США.

Він уточнив, що проєкту нової стратегії стосовно Росії ще немає, оскільки основна увага наразі приділяється збору думок 32 країн НАТО. Водночас, за словами співрозмовника журналістів, не очікується, що стратегія ухвалить суттєві рішення у військовому плані.

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Рада НАТО-Росія – орган, створений після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки, – не збиралася з 2022 року.

Перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го.

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників у НАТО не боятися ядерних погроз, до яких вдається очільник Кремля Владімір Путін у спробі послабити військову допомогу Україні з боку Заходу.

СШАРосіяНАТО
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