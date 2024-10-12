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СМИ: В США анонсировали начало масштабного пересмотра отношений НАТО с Россией

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 11:01
СМИ: В США анонсировали начало масштабного пересмотра отношений НАТО с Россией
фото: getty images

Министры обороны государств Североатлантического Альянса на встрече 17-18 октября в Брюсселе начнут обсуждения, посвященные пересмотру отношений НАТО с Россией.

Источник: неназванный американский чиновник, которого цитирует Politico, "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника США, в НАТО уже несколько месяцев продолжаются непубличные обсуждения относительно официального определения отношений с Москвой, а встреча глав Минобороны в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью продолжить эти дискуссии.

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Среди вопросов, которые обсудят государства НАТО, он упомянул будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 года сделало его фактически недействительным.

"Сейчас мы должны иметь понимание в Альянсе... что (Основополагающий акт. – Ред.) и Совет НАТО-Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем чего-то нового", – добавил чиновник США.

Он уточнил, что проекта новой стратегии в отношении России еще нет, поскольку основное внимание сейчас уделяется сбору мнений 32 стран НАТО. В то же время, по словам собеседника журналистов, не ожидается, что стратегия примет существенные решения в военном плане.

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Совет НАТО-Россия – орган, созданный после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности, – не собирался с 2022 года.

Пересмотр отношений Альянса с Москвой был одобрен лидерами государств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Ожидается, что новая стратегия в отношении России будет утверждена на саммите в Гааге в июне 2025-го.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников в НАТО не бояться ядерных угроз, к которым прибегает глава Кремля Владимир Путин в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада.

СШАРосcияНАТО
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