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Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до Росії – ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 13:20
Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до Росії – ЗМІ
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: За оцінками співрозмовників агентства, експорт підсанкційних товарів, як-то мікросхем і верстатів, з Індії до Росії, у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року.

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У липні експорт підскочив до 95 мільйонів доларів, поступившись за обсягами лише Китаю, зазначає Bloomberg. Назагал Росія отримує через Індію десь одну п'яту секретних технологій для свого військово-промислового комплексу.

Співрозмовники агентства вказують, що індійські посадовці практично не реагують на питання про допомогу Росії у відповідь на запити послів західних держав.

Через роль Індії як транзитної країни для підсанкційних товарів, що прямують до Росії, туди в останні місяці неодноразово навідувались посадовці Європейського Союзу та США.

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Раніше цього року у Держдепі США висловили занепокоєння щодо співпраці Індії з Росією у військовій та технологічній сферах, а також стосовно налагодження їхніх двосторонніх відносин загалом.

ІндіяРосіясанкції
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