Индия удвоила экспорт подсанкционных товаров в Россию – СМИ

Индия, по данным европейских и американских чиновников, стала вторым по величине после Китая поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда против нее введены санкции.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: По оценкам собеседников агентства, экспорт подсанкционных товаров, таких как микросхемы и станки, из Индии в Россию, в апреле-мае 2024 года превысил 60 миллионов долларов. Это примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года.

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В июле экспорт подскочил до 95 миллионов долларов, уступив по объемам только Китаю, отмечает Bloomberg. В целом Россия получает через Индию где-то одну пятую секретных технологий для своего военно-промышленного комплекса.

Собеседники агентства указывают, что индийские чиновники практически не реагируют на вопросы о помощи России в ответ на запросы послов западных государств.

Из-за роли Индии как транзитной страны для подсанкционных товаров, направляющихся в Россию, туда в последние месяцы неоднократно наведывались чиновники Европейского Союза и США.

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Ранее в этом году в Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах, а также относительно налаживания их двусторонних отношений в целом.