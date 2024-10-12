Росіяни шукатимуть нафту в Білорусі

Білоруська влада домовилася з російською компанією "Роснефть" вивчити надра Гомельської області.

Джерело: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує "Белта"

Пряма промова Лукашенка: "Ми домовилися з керівником "Роснефти", що ми "помацаємо" серйозно території Гомельщини".

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І ми обов'язково знайдемо там нафту, за радянських часів свердловини пробурили та кинули.

І ми ці гроші направимо на розвиток нашої Гомельщини",