Росіяни шукатимуть нафту в Білорусі
Субота, 12 жовтня 2024, 15:08
Білоруська влада домовилася з російською компанією "Роснефть" вивчити надра Гомельської області.
Джерело: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує "Белта"
Пряма промова Лукашенка: "Ми домовилися з керівником "Роснефти", що ми "помацаємо" серйозно території Гомельщини".
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І ми обов'язково знайдемо там нафту, за радянських часів свердловини пробурили та кинули.
І ми ці гроші направимо на розвиток нашої Гомельщини",