Россияне будут искать нефть в Беларуси

Белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области.

Источник: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области.

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И мы обязательно найдем там нефть, в советские времена скважины пробурили и бросили.

И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины",