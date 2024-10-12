Россияне будут искать нефть в Беларуси
Суббота, 12 октября 2024, 15:08
Белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области.
Источник: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области.
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И мы обязательно найдем там нефть, в советские времена скважины пробурили и бросили.
И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины",