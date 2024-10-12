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Єрмак про План перемоги: Ми чекаємо фідбек від партнерів якомога швидше

Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 15:44
Єрмак про План перемоги: Ми чекаємо фідбек від партнерів якомога швидше
фото: ОП

Київ чекає конкретних відповідей від партнерів найближчим часом, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак в ефірі телемарафону

Пряма мова Єрмака: "Головне, що велика увага. І наші партнери розуміють логіку цього плану.

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Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу.

Ми всі розуміємо, що цей час у нас рахується не днями, а годинами.

Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків.

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Деталі: Єрмак переконує, що в столицях були "глибокі й предметні розмови", і партнери "глибоко в ситуації" та розуміють, для чого цей План перемоги.

Нагадаємо: Днями президент Володимир Зеленський здійснив візити в Лондон, Париж, Рим і Берлін.

Результатами він назвав оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні.

Також він представив партнерам деталі Плану перемоги – тепер працюватимуть на рівні команд.

ЗеленськийАндрій Єрмакмирвійна
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