Єрмак про План перемоги: Ми чекаємо фідбек від партнерів якомога швидше

Київ чекає конкретних відповідей від партнерів найближчим часом, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак в ефірі телемарафону

Пряма мова Єрмака: "Головне, що велика увага. І наші партнери розуміють логіку цього плану.

Реклама:

Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу.

Ми всі розуміємо, що цей час у нас рахується не днями, а годинами.

Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків.

РЕКЛАМА:

Деталі: Єрмак переконує, що в столицях були "глибокі й предметні розмови", і партнери "глибоко в ситуації" та розуміють, для чого цей План перемоги.

Нагадаємо: Днями президент Володимир Зеленський здійснив візити в Лондон, Париж, Рим і Берлін.

Результатами він назвав оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні.

Також він представив партнерам деталі Плану перемоги – тепер працюватимуть на рівні команд.