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Ермак о Плане победы: Мы ждем фидбек от партнеров как можно скорее

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 15:44
Ермак о Плане победы: Мы ждем фидбек от партнеров как можно скорее
фото: ОП

Киев ждет конкретных ответов от партнеров в ближайшее время, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Ермак в эфире телемарафона

Прямая речь Ермака: "Главное, что большое внимание. И наши партнеры понимают логику этого плана".

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Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени.

Мы все понимаем, что это время у нас числится не днями, а часами.

Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, фидбека в виде конкретных шагов.

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Детали: Ермак убеждает, что в столицах были "глубокие и предметные разговоры" и партнеры "глубоко в ситуации" и понимают, для чего этот План победы.

Напомним: На днях президент Владимир Зеленский совершил визиты в Лондон, Париж, Рим и Берлин.

Результатами он назвал оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине.

Также он представил партнерам детали Плана победы – теперь будут работать на уровне команд.

ЗеленскийАндрей Ермакмирвойна
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