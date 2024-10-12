Ермак о Плане победы: Мы ждем фидбек от партнеров как можно скорее
Киев ждет конкретных ответов от партнеров в ближайшее время, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Источник: Ермак в эфире телемарафона
Прямая речь Ермака: "Главное, что большое внимание. И наши партнеры понимают логику этого плана".
Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени.
Мы все понимаем, что это время у нас числится не днями, а часами.
Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, фидбека в виде конкретных шагов.
Детали: Ермак убеждает, что в столицах были "глубокие и предметные разговоры" и партнеры "глубоко в ситуации" и понимают, для чего этот План победы.
Напомним: На днях президент Владимир Зеленский совершил визиты в Лондон, Париж, Рим и Берлин.
Результатами он назвал оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине.
Также он представил партнерам детали Плана победы – теперь будут работать на уровне команд.