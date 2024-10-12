Росіяни продовжують тероризувати Харківщину: у суботу вже 5 постраждалих
У суботу внаслідок обстрілів та атак ворожих дронів на Харківщині постраждали 5 цивільних.
Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура
Деталі: Як повідомили в ОВА, близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.
За попередніми даними, одна людина постраждала.
Харківська обласна прокуратура повідомила, що двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську.
12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по м. Купʼянськ FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто. 52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. 77-річна пасажирка поранена.
Крім того, двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Купʼянщини в ніч на суботу.
Близько 00:20 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримали двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та чоловік 63 років. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.