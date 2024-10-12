Росіяни продовжують тероризувати Харківщину: у суботу вже 5 постраждалих

руйнування в Куп'янську-Вузловому в ніч на суботу, фото прокуратури

У суботу внаслідок обстрілів та атак ворожих дронів на Харківщині постраждали 5 цивільних.

Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як повідомили в ОВА, близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.

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За попередніми даними, одна людина постраждала.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську.

12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по м. Купʼянськ FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто. 52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. 77-річна пасажирка поранена.

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Крім того, двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Купʼянщини в ніч на суботу.

Близько 00:20 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримали двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та чоловік 63 років. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.