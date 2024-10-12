Россияне продолжают терроризировать Харьковщину: в субботу уже 5 пострадавших
В субботу в результате обстрелов и атак вражеских дронов в Харьковской области пострадали 5 гражданских.
Источник: Харьковская ОГА, Харьковская областная прокуратура
Детали: Как сообщили в ОВА, около 16:00 россияне обстреляли село Черкасская Лозовая Харьковского района. По предварительным данным, один человек пострадал.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что два человека пострадали в результате атаки FPV-дрона по Купянску.
12 октября около 13:15 враг ударил по г. Купянск FPV-дроном. Зафиксировано попадание возле гражданского авто. 52-летний водитель получил острую реакцию на стресс. 77-летняя пассажирка ранена.
Кроме того, два человека пострадали в результате вражеского обстрела Купянщины в ночь на субботу.
Около 00:20 российская армия обстреляла поселок Купянск-Узловой. Ранения получили двое мирных жителей: 82-летняя женщина и мужчина 63 лет. В населенном пункте повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки.