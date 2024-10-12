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На Курахівському напрямку окупанти здійснили третину всіх атак – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 18:03
На Курахівському напрямку окупанти здійснили третину всіх атак – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Курахівському напрямку в суботу фіксується близько третини всіх ворожих атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16 годину

Деталі: Від початку доби вже відбулося 94 бойових зіткнення.

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Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку. Тут загарбники атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають – найгарячіше на цей момент біля Катеринівки. 

На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового. 

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована. 

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На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають. 

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, 9 разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах Торецьк та Петрівка. Отримали жорстку відсіч. 

На Краматорському напрямку відбулося 8 боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок. 

На Сіверському напрямку зафіксовано 3 ворожі атаки, на Времівському та Оріхівському – по одній.

Генштабвійна
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