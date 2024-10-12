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На Кураховском направлении оккупанты совершили треть всех атак – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 18:03
На Кураховском направлении оккупанты совершили треть всех атак – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Кураховском направлении в субботу фиксируется около трети всех вражеских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Детали: С начала суток уже произошло 94 боевых столкновения.

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Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Здесь захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбита. Бои продолжаются – горячее всего на данный момент возле Катериновки. 

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 13 атак, пока еще идет один бой вблизи Селидово. 

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал у Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируемая. 

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На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боестолкновений еще продолжаются. 

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, 9 раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор. 

На Краматорском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек. 

На Северском направлении зафиксировано 3 вражеские атаки, на Времовском и Ореховском – по одной.

Генштабвойна
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